Паспорти українців, які замовили їх за кордоном до 24 квітня 2024 року і досі не забрали, відправлять в Україну

Паспорти будуть відправлені для зберігання до ГУ ДМС України в Закарпатській області.

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Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» нагадав, що ДП «Документ» продовжує видачу паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон осіб, які були оформлені Центрами ДП за кордоном до 24.04.2024 року (включно).

«Інформуємо, що документи які не будуть отримані до 01.06.2025 року, будуть відправлені для зберігання до ГУ ДМС України в Закарпатській області», - сказано у повідомленні.

У паспортному сервісі зазначили, що видача готових документів у центрах ДП «Документ» за кордоном відбувається в порядку «живої черги».

Вся актуальна інформація щодо графіків та годин роботи Центрів обслуговування громадян ДП «Документ» за кордоном зазначена на офіційному сайті ДП «Документ» за посиланням у розділі «Центри».

Раніше повідомлялося, що чоловіки за кордоном, які не стояли на військовому обліку, зможуть оформити паспорт, а тим, стосовно яких невірно внесли дані до Реєстру «Оберіг», доведеться звертатися до ТЦК.

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