Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Членство України в НАТО є незворотнім – Ольга Стефанішина

14:44, 9 травня 2025
Стефанішина заявила, що членство України в НАТО — не питання «чи», а лише «коли».
Членство України в НАТО є незворотнім – Ольга Стефанішина
Фото: minjust.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Членство України в НАТО зафіксоване в офіційних документах Альянсу і не підлягає зміні без одностайної згоди всіх країн-членів. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час 17-го Київського безпекового форуму.

За її словами, у 2024 році всі члени НАТО, включно з США та державами ЄС, досягли політичного консенсусу: Україна має стати повноправним членом Альянсу, і альтернатив цьому рішенню не передбачено.

«Щодо перспектив вступу до НАТО, ми не надаємо жодних однозначних відповідей — ні підтвердження, ні заперечення. Адже влітку 2024 року всі країни-члени Альянсу, включно з США та державами ЄС, дійшли згоди: іншого варіанту, окрім повноправного членства України, не існує», — пояснила вона, додавши: «Членство України є незворотним, і перегляд цієї позиції можливий лише за новим консенсусом між усіма країнами Альянсу».

Вона також наголосила, що попереду — визначення конкретного моменту вступу України до НАТО та умов, зокрема системи гарантій безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Стефанішина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Гаазі створюється Спеціальний трибунал за злочини РФ проти України – заява МЗС

На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня буде формалізовано рішення про створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, який, за словами Андрія Сибіги, буде працювати у Гаазі.

Ініціювання судового розгляду з метою ускладнення поділу спільного майна подружжя – позиція Верховного Суду

Учасники судового процесу зловживають правами, якщо як пов’язані чи афілійовані особи ініціюють судовий розгляд з метою ускладнення поділу спільного майна подружжя, формування пасиву або виключення майна з поділу.

Президент вніс до Ради зміни до закону про АРМА, які дозволять без згоди власника реалізувати майно, що належить пов’язаним з РФ особам

У законі про АРМА пропонується передбачити, що за рішенням слідчого судді майно осіб, пов’язаних з РФ, може бути передано для реалізації без згоди власника до винесення обвинувального вироку або до рішення про спецконфіскацію чи визнання активів необґрунтованими.

Трамп розвернувся на 180 градусів і закликає Конгрес підвищити податки для заможних у законопроекті про бюджет

Ця ідея схожа на ту, яку пропагували президент Джо Байден, а пізніше віцепрезидентка Камала Гарріс під час передвиборчої кампанії за Білий дім у 2024 році.

Конкурс в апеляційні адміністративні суди – ще три кандидата вдало пройшли співбесіди, але не до кінця

Доля кандидатів в апеляції буде залежати від рішення ВККС у пленарному складі

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області