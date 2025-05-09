Членство України в НАТО є незворотнім – Ольга Стефанішина

Стефанішина заявила, що членство України в НАТО — не питання «чи», а лише «коли».

Фото: minjust.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Членство України в НАТО зафіксоване в офіційних документах Альянсу і не підлягає зміні без одностайної згоди всіх країн-членів. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час 17-го Київського безпекового форуму.

За її словами, у 2024 році всі члени НАТО, включно з США та державами ЄС, досягли політичного консенсусу: Україна має стати повноправним членом Альянсу, і альтернатив цьому рішенню не передбачено.

«Щодо перспектив вступу до НАТО, ми не надаємо жодних однозначних відповідей — ні підтвердження, ні заперечення. Адже влітку 2024 року всі країни-члени Альянсу, включно з США та державами ЄС, дійшли згоди: іншого варіанту, окрім повноправного членства України, не існує», — пояснила вона, додавши: «Членство України є незворотним, і перегляд цієї позиції можливий лише за новим консенсусом між усіма країнами Альянсу».

Вона також наголосила, що попереду — визначення конкретного моменту вступу України до НАТО та умов, зокрема системи гарантій безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.