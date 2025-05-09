У Києві запускають послугу реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів – за бажанням власника.

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У Києві запроваджують новий сервіс з реєстрації домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомили в КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Як зазначають у підприємстві, реєстрація наразі є обов’язковою для собак, а для котів — за бажанням власника.

Передусім це питання безпеки: у разі втрати тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси на її швидке повернення.

«Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм», — прокоментував директор установи Сергій Сабуров.

За його словами, для реєстрації тварини потрібно заповнити форму № 1, яку можна отримати у будь-якому ЦНАПі, та надати квитанцію про оплату. Після цього тварині присвоюється унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, яке підтверджує право власності.

Новий сервіс стане доступним у всіх столичних ЦНАПах з понеділка, 12 травня.

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