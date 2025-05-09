У Киеве запускают услугу регистрации домашних животных в ЦНАПах

Сейчас регистрация обязательна для всех собак, а для кошек – по желанию владельца.

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В Киеве внедряют новый сервис по регистрации домашних животных в Центрах предоставления административных услуг. Об этом сообщили в КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

Как отмечают в предприятии, регистрация на данный момент является обязательной для собак, а для кошек — по желанию владельца.

Прежде всего это вопрос безопасности: в случае потери животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы на его быстрое возвращение.

«В то же время актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм», — прокомментировал директор учреждения Сергей Сабуров.

По его словам, для регистрации животного необходимо заполнить форму № 1, которую можно получить в любом ЦНАПе, и предоставить квитанцию об оплате. После этого животному присваивается уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности.

Новый сервис станет доступным во всех столичных ЦНАПах с понедельника, 12 мая.

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