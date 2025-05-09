ЕС выделит 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины, — Шмигаль

Часть средств будет направлена ​​на закупку оружия у украинских производителей, а финансирование будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

Фото: Денис Шмыгаль

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Европейский Союз объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и назвал это историческим решением.

Средства на вооружение для Украины будут направлены за счёт прибыли от замороженных российских активов в рамках Европейского фонда мира.

Это действительно историческое решение, поскольку оружие для Украины будет закупаться за счёт доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

1 миллиард евро из этой суммы будет использован по так называемой «датской модели» — для закупки вооружения напрямую у украинских производителей.

Денис Шмыгаль отметил, что это не только усилит обороноспособность Украины, но и простимулирует экономику и инновации в оборонно-промышленном секторе.

Ещё более 600 миллионов евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы.

Более 200 миллионов евро — на усиление украинской системы ПВО.

Шмыгаль поблагодарил ЕС за лидерство, поддержку и стратегическое решение. Отдельную благодарность он выразил Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского вооружения на сумму 1 миллиард евро.

«Вместе — сильные. Вместе обеспечим справедливый мир для Украины и безопасность для всей Европы», — резюмировал глава правительства.

Фото: Денис Шмыгаль

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