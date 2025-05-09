ЄС виділить 1,9 млрд євро на військову підтримку України, — Шмигаль

Частину коштів спрямують на закупівлю зброї в українських виробників, а фінансування здійснюватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Фото: Денис Шмигаль

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Європейський Союз оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову допомогу Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і назвав це історичним рішенням.

Кошти на озброєння для України будуть спрямовані за рахунок прибутків від заморожених російських активів у межах Європейського фонду миру.

Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

1 мільярд євро з цієї суми буде використано за «данською моделлю» — закупівля зброї безпосередньо в українських виробників.

Денис Шмигаль зазначив, що це не лише підвищить обороноздатність України, а й стимулює економіку та інновації в оборонно-промисловому секторі.

Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси.

Понад 200 мільйонів євро — на посилення української ППО.

Шмигаль подякував ЄС за лідерство, підтримку та стратегічне рішення. Окрему подяку він висловив Данії, Франції, Нідерландам і Італії, які реалізовуватимуть закупівлі українського озброєння на суму 1 мільярд євро.

«Разом — сильні. Разом забезпечимо справедливий мир для України й безпеку для всієї Європи», — резюмував очільник уряду.

Фото: Денис Шмигаль

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