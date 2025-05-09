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Правоохоронці затримали проректора національної військової академії Ткачука, фото

14:20, 9 травня 2025
За даними слідства, посадовець змушував підлеглих будувати йому будинок.
Правоохоронці затримали проректора національної військової академії Ткачука, фото
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Правоохоронці затримали заступника ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За даними УП, йдеться про полковника Петра Ткачука.

У Державному бюро розслідувань заявили, що правоохоронці за матеріалами УВБ Державної прикордонної служби затримали проректора національної військової академії, який, за версією слідства, примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.

За даними слідства, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов’язків і проходження військової служби.

У ДБР вказують, що наразі встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів.

6 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявили велику кількість майна з інвентарними номерами академії — зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.

Посадовця затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тис. грн та відсторонено від посади.

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ДБР підозрюваний

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