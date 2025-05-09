У Єдиному держреєстрі вперше з’явилися позначки про непрозору власність

Перші «чорні мітки» в реєстрі отримали 15 компаній.

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Вперше в історії Єдиного державного реєстру юридичних осіб 15 компаній отримали позначку про непрозору структуру власності. Про це повідомляє Опендатабот.

Згідно із законом, такі позначки мають застосовуватись до небанківських фінансових установ — як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінкомпанії та недержавні пенсійні фонди. Для отримання ліцензії від Нацбанку структура власності таких бізнесів має бути прозорою — тобто зрозумілою і відкритою для регулятора.

Однак, за інформацією аналітиків, серед компаній, які отримали відповідну позначку, є і ті, що не регулюються НБУ — зокрема ОСББ, фірми з оренди нерухомості та агробізнес. Це викликає запитання до якості ведення Реєстру та роботи Міністерства юстиції у сфері моніторингу реєстраційних даних.

Проблеми з прозорістю власності можуть проявлятись у таких випадках:

відсутність фактичного бенефіціара;

циклічне володіння між компаніями;

порушення при використанні трастових структур;

номінальні власники;

зміна контролюючої особи без повідомлення регулятора.

У разі виявлення непрозорості НБУ має право накладати штрафи, відкликати ліцензії або виключати компанії з Державного реєстру фінансових установ. Така практика вже застосовувалась — зокрема, у 2023 році НБУ позбавив ліцензії компанію «Просто страхування».

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