В Едином госреестре впервые появились отметки о непрозрачной собственности

Первые «черные метки» в реестре получили 15 компаний.

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Впервые в истории Единого государственного реестра юридических лиц 15 компаний получили отметку о непрозрачной структуре собственности. Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно закону, такие отметки должны применяться к небанковским финансовым учреждениям - например страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финкомпании и негосударственные пенсионные фонды. Для получения лицензии от Нацбанка структура собственности таких бизнесов должна быть прозрачной - то есть понятной и открытой для регулятора.

Однако, по информации аналитиков, среди компаний, получивших соответствующую отметку, есть и те, которые не регулируются НБУ - в частности ОСМД, фирмы по аренде недвижимости и агробизнес. Это вызывает вопросы к качеству ведения Реестра и работы Министерства юстиции в сфере мониторинга регистрационных данных.

Проблемы с прозрачностью собственности могут проявляться в таких случаях:

отсутствие фактического бенефициара;

циклическое владение между компаниями;

нарушения при использовании трастовых структур;

номинальные владельцы;

изменение контролирующего лица без уведомления регулятора.

В случае выявления непрозрачности НБУ имеет право накладывать штрафы, отзывать лицензии или исключать компании из Государственного реестра финансовых учреждений. Такая практика уже применялась - в частности, в 2023 году НБУ лишил лицензии компанию «Просто страхование».

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