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В МОН разъяснили, кто из выпускников получит свидетельство с отличием – теперь без медалей

10:35, 10 мая 2025
Вместо золотых и серебряных медалей отличники получат свидетельства об образовании с отличием.
В МОН разъяснили, кто из выпускников получит свидетельство с отличием – теперь без медалей
Источник фото: медиа
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В системе поощрения высоких достижений учеников украинских учебных заведений произошли важные изменения. Приказом МОН Украины от 20 декабря 2024 года №1771 прекращен выпуск и вручение золотых и серебряных медалей «За высокие достижения в обучении» и «За достижения в обучении». Отныне выпускники будут получать свидетельства с отличием. Эти изменения вступили в силу с декабря 2024 года и будут действовать на постоянной основе.

Как указано в МОН, выпускники 9 класса получат свидетельство о базовом среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10–12 баллов по всем предметам за 9 класс и государственной итоговой аттестации (если она проводится). Оценки за 5–8 классы не учитываются.

Также свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием получат выпускники 11(12) класса, если имеют оценки 10–12 баллов по всем предметам, которые изучались на уровне профильного среднего образования, и государственной итоговой аттестации (если она проводится).

Учитываются оценки за 11(12) класс; оценки за 10 класс (только по тем предметам, изучение которых завершилось в 10 классе).

«Хотя государство не изготавливает золотые и серебряные медали за средства госбюджета, учебные заведения, местные органы власти, общественные объединения и другие организации могут самостоятельно вводить различные формы поощрения для учеников — например, грамоты, похвальные листы и золотые и серебряные медали», — отметили в МОН.

Также там указали, что руководителям учебных заведений при награждении учеников свидетельствами с отличием важно учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения таких учеников.

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МОН Украины школа

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