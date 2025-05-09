В Раде объяснили, почему США не ратифицировали соглашение в Конгрессе

Соглашение о полезных ископаемых не подлежало ратификации в Конгрессе США, ведь не имеет прямого отношения к территории или юрисдикции Штатов, однако Конгресс участвует в контроле за ее исполнением.

Фото: AP/Mariam Zuhaib

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Народный депутат Богдан Кицак объяснил, почему соглашение о полезных ископаемых не было ратифицировано Конгрессом США.

По его словам, соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых не требовало ратификации в Конгрессе, поскольку не касается американской территории или юрисдикции.

«Еще одним предостережением было то, почему США не ратифицировали соглашение о полезных ископаемых в американском Конгрессе. Стоит подчеркнуть, что 67% соглашений, которые заключались и заключаются США, не проходят ратификацию. Поскольку эти соглашения не содержат элементов, которые напрямую касаются территории США или их юрисдикции. Именно поэтому это соглашение не нуждалось в прохождении через все структуры Конгресса», — подчеркнул депутат, передает Эспрессо.

Он отметил, что несмотря на отсутствие формальной ратификации, Конгресс США вовлечен в реализацию соглашения.

«Поскольку именно Конгресс будет ответственным за американскую сторону этого инвестиционного фонда, соответственно проходили консультации и отчетность относительно хода реализации и подписания соглашения со стороны США. Контроль Конгресса в этом вопросе находится на довольно высоком уровне», — добавил Кицак.

Он уточнил, что США изначально стремились подписать документ на межправительственном уровне — без ратификации и публичности. В то же время украинская сторона настаивала на необходимости прохождения соглашения через парламент.

«Наибольшее предостережение среди народных депутатов касалось существования одного соглашения, а именно трех документов. В медиапространстве об этом говорилось и велось много дискуссий. Хочу подчеркнуть, что США вообще изначально стремились и хотели подписать соглашение исключительно на межправительственном уровне. То есть чтобы это не предусматривало никакой ратификации и чтобы соглашение не становилось публичным. Однако украинская сторона настояла на том, что необходимо будет ратифицировать его через парламент Украины, поскольку многие моменты касаются украинской территории. В частности, принадлежности украинских недр и того, как ими должен распоряжаться украинский народ», — пояснил народный депутат.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. Таким образом, парламент ратифицировал Соглашение о недрах со Штатами.

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