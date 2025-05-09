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У Раді пояснили, чому США не ратифікували угоду в Конгресі

14:05, 9 травня 2025
Угода про корисні копалини не підлягала ратифікації в Конгресі США, адже не має прямого відношення до території чи юрисдикції Штатів, проте Конгрес бере участь у контролі за її виконанням.
У Раді пояснили, чому США не ратифікували угоду в Конгресі
Фото: AP/Mariam Zuhaib
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Народний депутат Богдан Кицак пояснив, чому угоду про корисні копалини не ратифікував Конгрес США.

За його словами, угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин не потребувала ратифікації в Конгресі, оскільки не стосується американської території чи юрисдикції.

«Ще одним застереженням було те, чому США не ратифікували угоду про корисні копалини в американському Конгресі. Варто наголосити, що 67% угод, які укладались й укладаються США, не проходять ратифікацію. Оскільки ці угоди не мають елементів, які конкретно стосуються території США або їхньої юрисдикції. Саме тому ця угода не потребувала проходження через всі структури Конгресу», — наголосив нардеп, передає Еспресо.

Він наголосив, що незважаючи на відсутність формальної ратифікації, Конгрес США залучений до реалізації угоди.

«Оскільки саме Конгрес буде відповідальним за американську сторону цього інвестиційного фонду, то відповідно проходили консультації й звітування відносно ходу реалізації та підписання угоди з боку американської сторони. Контроль Конгресу в цьому питанні є на досить високому рівні», — додав Кицак.

Він зазначив, що США спочатку хотіли підписати документ на міжурядовому рівні — без ратифікації та публічності. Водночас українська сторона наполягла на процедурі ратифікації через парламент.

«Найбільшим застереженням серед народних депутатів було щодо існування однієї угоди, а саме трьох документів. В медійному просторі про це говорилось і велось багато дискусій. Хочу наголосити, що США взагалі спочатку прагнули й хотіли підписати угоду виключно на міжурядовому рівні. Тобто, щоб це не передбачало жодної ратифікації й щоб угода не набула публічного характеру. Однак українська сторона наполягла на тому, що потрібно буде ратифікувати через парламент України, бо чимало моментів стосуються української території. Зокрема, належності українських надр і як ними потрібно розпоряджатись українському народу», — пояснив народний депутат.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. Таким чином парламент ратифікував Угоду про надра зі Штатами.

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Верховна Рада України США Україна

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