Польща та Франція підпишуть угоду про взаємну військову підтримку у разі загрози

Польща та Франція готуються формалізувати союз, який зобов’яже обидві країни надавати одна одній підтримку, зокрема військову, у разі загрози.

Фото: bagnet.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща та Франція готуються підписати двосторонній договір про взаємну допомогу, який зобов’язує сторони надавати підтримку, зокрема військову, у разі виникнення загрози. Про це повідомляє The Independent.

Угоду планують підписати у французькому місті Нансі на тлі зростання безпекових ризиків у Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, договір передбачає, що у разі нападу на одну з країн, інша надасть допомогу, включаючи військову. Окрім оборонного компонента, документ також охоплює співпрацю в енергетичній, ядерній та транспортній сферах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.