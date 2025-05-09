Польша и Франция подпишут соглашение о взаимной военной поддержке в случае угрозы

Польша и Франция готовятся формализовать союз, который обяжет обе страны оказывать друг другу поддержку, в том числе военную, в случае угрозы.

Фото: bagnet.org

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Польша и Франция готовятся подписать двусторонний договор о взаимной помощи, который обязывает стороны оказывать поддержку, в том числе военную, в случае возникновения угрозы. Об этом сообщает The Independent.

Соглашение планируют подписать во французском городе Нанси на фоне роста рисков безопасности в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, договор предусматривает, что в случае нападения на одну из стран, другая окажет помощь, включая военную. Кроме оборонного компонента, документ также охватывает сотрудничество в энергетической, ядерной и транспортной сферах.

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