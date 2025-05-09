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Зеленский призвал Европу и партнеров создать трибунал по преступлению агрессии России

14:01, 9 мая 2025
Владимир Зеленский призвал партнеров поддержать создание международного трибунала по поводу преступления агрессии России.
Зеленский призвал Европу и партнеров создать трибунал по преступлению агрессии России
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам с призывом создать механизм, способный предотвратить будущие войны – через привлечение к ответственности.

Глава Украины призвал всю Европу и других демократических друзей в мире предоставить этому решению политическую поддержку. Об этом он заявил представителям более 40 стран, которые собрались во Львове.

«Наш континент имеет долгую и богатую историю, но сегодня мы больше всего гордимся нашей новой Европой – Европой, которая умеет жить и отстаивает право на жизнь. Мы должны сохранить эту Европу. Мы гордимся Европой, которая не убивает. Которая объединена. Которая защищает международное право. Европой, которая уважает личность. И если спросить, кто эта личность – это точно не какой-то правитель или царь. В центре сегодняшней Европы – уважение к каждому человеческому существу. Мы должны защитить эту Европу – Европу человеческого достоинства, а значит, и права, прав человека и ответственности за преступления против людей и наций. Без ответственности декларированные права не являются настоящими, а уважение к человеческому достоинству начинает исчезать», – подчеркнул он.

В то же время, Зеленский указал, что должна быть ответственность за войну.

«Потому что, если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины – он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не понес ответственности за содеянное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня прямо перед вами стоит решение. Решение создать механизм, способный предотвратить будущие войны – через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал – трибунал по преступлению агрессии, совершенному Россией против Украины», – обратился он к партнерам.

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война Владимир Зеленский

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