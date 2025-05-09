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Зеленський закликав Європу та партнерів створити трибунал щодо злочину агресії Росії

14:01, 9 травня 2025
Володимир Зеленський закликав партнерів підтримати створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Зеленський закликав Європу та партнерів створити трибунал щодо злочину агресії Росії
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів із закликом створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності.

Глава України закликав всю Європу та інших демократичних друзів у світі надати цьому рішенню політичну підтримку. Про це він сказав представникам понад 40 країн, які зібралися у Львові.

«Наш континент має довгу й багату історію, але сьогодні ми найбільше пишаємось нашою новою Європою – Європою, яка вміє жити й відстоює право на життя. Ми повинні зберегти цю Європу. Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, – це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти. Ми повинні захистити цю Європу – Європу людської гідності, а отже, і права, прав людини та відповідальності за злочини проти людей і націй. Без відповідальності задекларовані права не є справжніми, а повага до людської гідності починає зникати», - наголосив він.

Водночас Зеленський вказав, що має бути відповідальність за війну.

«Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України», - звернувся він до партнерів.

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війна Володимир Зеленський

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