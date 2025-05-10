НАЗК виявило порушення на майже 459 млн грн після повних перевірок декларацій за квітень

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за квітень 2025 року завершило 83 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом.
Виявлено порушення у кожній із перевірених декларацій. При цьому, у 54 деклараціях, тобто у 65% із числа перевірених у квітні, встановлено ознаки недостовірних відомостей на майже 376 млн грн, у чотирьох деклараціях - ознаки незаконного збагачення на понад 72 млн грн, у двох деклараціях - ознаки необґрунтованості активів на майже 11 млн грн.
У квітні 2025 року до компетентних органів направлено 40 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) (недостовірне декларування), 3 - за ознаками ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення), 4 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) (недостовірне декларування), 2 - за ознаками ч. 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності).
Загалом за 4 місяці цього року НАЗК завершило проведення 317 повних перевірок декларацій, у 171 декларації, тобто у 54% із числа перевірених, встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей на загальну суму майже 1,5 млрд. грн, у 8 - ознаки незаконного збагачення на загальну суму 372,3 млн грн, у 10 - ознаки необгрунтованості активів на загальну суму 60,6 млн грн, ознаки конфлікту інтересів - у 4 декларантів.
За результатом розгляду 77 обґрунтованих висновків НАЗК органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження, матеріали ще 9 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень.
Серед усіх завершених з початку року повних перевірок декларацій найбільше встановлено порушень у деклараціях, поданих представниками:
Крім того, найбільше знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей посадовцями таких регіонів:
Початок повної перевірки не означає, що декларант вчинив корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. Якщо за результатами перевірки встановлено порушення, НАЗК вживає заходів для притягнення особи до відповідальності згідно із законодавством.
За наявності підстав матеріали передаються до органів досудового розслідування, а також до САП для розгляду питання про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів.
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