НАЗК виявило порушення на майже 459 млн грн після повних перевірок декларацій за квітень

НАЗК за квітень завершило 83 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за квітень 2025 року завершило 83 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом.

Виявлено порушення у кожній із перевірених декларацій. При цьому, у 54 деклараціях, тобто у 65% із числа перевірених у квітні, встановлено ознаки недостовірних відомостей на майже 376 млн грн, у чотирьох деклараціях - ознаки незаконного збагачення на понад 72 млн грн, у двох деклараціях - ознаки необґрунтованості активів на майже 11 млн грн.

У квітні 2025 року до компетентних органів направлено 40 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) (недостовірне декларування), 3 - за ознаками ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення), 4 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) (недостовірне декларування), 2 - за ознаками ч. 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності).

Загалом за 4 місяці цього року НАЗК завершило проведення 317 повних перевірок декларацій, у 171 декларації, тобто у 54% із числа перевірених, встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей на загальну суму майже 1,5 млрд. грн, у 8 - ознаки незаконного збагачення на загальну суму 372,3 млн грн, у 10 - ознаки необгрунтованості активів на загальну суму 60,6 млн грн, ознаки конфлікту інтересів - у 4 декларантів.

За результатом розгляду 77 обґрунтованих висновків НАЗК органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження, матеріали ще 9 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень.

Серед усіх завершених з початку року повних перевірок декларацій найбільше встановлено порушень у деклараціях, поданих представниками:

органів місцевого самоврядування — у 73 деклараціях (з них 50 — подані депутатами місцевих рад, 14 — депутатами обласних рад; одним заступником голови обласної ради, трьома головами міських рад та одним головою селищної ради, одним заступником міського голови та двома працівниками апаратів міських рад);

представниками обласних та районних державних адміністрацій - у п'яти (серед них подані одним головою районної державної адміністрації, одним заступником голови обласної державної адміністрації);

представниками судової системи - у тринадцяти (з них суддів - десять);

органу законодавчої влади — двома народними депутатами;

працівниками Національної поліції — у дванадцяти;

митної та податкової служби - у восьми (деклараціях трьох митників та п’яти податківців);

державних підприємств — у шести (з них подані три — керівниками, одним виконувачем обов’язків керівника та двома заступником);

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - у п’яти;

медико-соціальної експертної комісії - у семи.

Крім того, найбільше знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей посадовцями таких регіонів:

у 28 з 35 перевірених декларацій — Дніпропетровської області (80 %);

у 12 з 15 — Київської області (80 %);

у 12 з 16 — Хмельницької області (75 %);

у 3 з 4 — Кіровоградської області (75 %);

у 9 з 13 — Рівненської та Полтавської областей (по 69 %);

у 6 з 9 — Закарпатської та Запорізької областей (по 67 %);

у 6 з 11 — Львівської області (55 %);

у 7 з 13 — Вінницької області (54 %);

у 12 з 23 — Харківської області (52 %);

у 11 з 24 — Одеської області (46 %);

у 29 з 89 — м. Києва (33 %).

Початок повної перевірки не означає, що декларант вчинив корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. Якщо за результатами перевірки встановлено порушення, НАЗК вживає заходів для притягнення особи до відповідальності згідно із законодавством.

За наявності підстав матеріали передаються до органів досудового розслідування, а також до САП для розгляду питання про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів.

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