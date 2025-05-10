НАПК выявило нарушения почти на 459 млн грн по итогам полной проверки деклараций за апрель

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за апрель 2025 года завершило 83 полные проверки деклараций, отобранных по новому риск-ориентированному подходу.
Нарушения выявлены в каждой из проверенных деклараций. При этом в 54 декларациях, то есть в 65% из числа проверенных в апреле, установлены признаки недостоверных сведений почти на 376 млн грн, в четырех декларациях — признаки незаконного обогащения на более чем 72 млн грн, в двух — признаки необоснованности активов почти на 11 млн грн.
В апреле 2025 года в компетентные органы направлено 40 обоснованных заключений о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование), 3 — по признакам ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), 4 — по признакам ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) (недостоверное декларирование), 2 — по признакам ч. 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение относительно совмещения и совместительства с другими видами деятельности).
Всего за 4 месяца этого года НАПК завершило проведение 317 полных проверок деклараций, в 171 декларации, то есть в 54% из числа проверенных, установлены признаки декларирования недостоверных сведений на общую сумму почти 1,5 млрд грн, в 8 — признаки незаконного обогащения на общую сумму 372,3 млн грн, в 10 — признаки необоснованности активов на сумму 60,6 млн грн, признаки конфликта интересов — у 4 декларантов.
По результатам рассмотрения 77 обоснованных выводов НАПК органы досудебного расследования начали уголовные производства, материалы еще 9 проверок приобщены к ранее начатым уголовным делам.
Среди всех завершенных с начала года полных проверок деклараций больше всего нарушений установлено в декларациях, поданных представителями:
Кроме того, чаще всего подтверждены факты декларирования недостоверной информации чиновниками следующих регионов:
Начало полной проверки не означает, что декларант совершил коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение. Если по результатам проверки установлено нарушение, НАПК принимает меры для привлечения лица к ответственности в соответствии с законодательством.
При наличии оснований материалы передаются в органы досудебного расследования, а также в САП для рассмотрения вопроса о гражданской конфискации необоснованных активов.
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