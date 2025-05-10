НАПК выявило нарушения почти на 459 млн грн по итогам полной проверки деклараций за апрель

НАПК за апрель завершило 83 полные проверки деклараций, отобранных по новому риск-ориентированному подходу.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за апрель 2025 года завершило 83 полные проверки деклараций, отобранных по новому риск-ориентированному подходу.

Нарушения выявлены в каждой из проверенных деклараций. При этом в 54 декларациях, то есть в 65% из числа проверенных в апреле, установлены признаки недостоверных сведений почти на 376 млн грн, в четырех декларациях — признаки незаконного обогащения на более чем 72 млн грн, в двух — признаки необоснованности активов почти на 11 млн грн.

В апреле 2025 года в компетентные органы направлено 40 обоснованных заключений о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование), 3 — по признакам ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), 4 — по признакам ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) (недостоверное декларирование), 2 — по признакам ч. 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение относительно совмещения и совместительства с другими видами деятельности).

Всего за 4 месяца этого года НАПК завершило проведение 317 полных проверок деклараций, в 171 декларации, то есть в 54% из числа проверенных, установлены признаки декларирования недостоверных сведений на общую сумму почти 1,5 млрд грн, в 8 — признаки незаконного обогащения на общую сумму 372,3 млн грн, в 10 — признаки необоснованности активов на сумму 60,6 млн грн, признаки конфликта интересов — у 4 декларантов.

По результатам рассмотрения 77 обоснованных выводов НАПК органы досудебного расследования начали уголовные производства, материалы еще 9 проверок приобщены к ранее начатым уголовным делам.

Среди всех завершенных с начала года полных проверок деклараций больше всего нарушений установлено в декларациях, поданных представителями:

органов местного самоуправления — в 73 декларациях (из них 50 — поданы депутатами местных советов, 14 — депутатами областных советов; одним заместителем председателя облсовета, тремя мэрами городов, одним председателем поссовета, одним замом мэра и двумя сотрудниками аппаратов городских советов);

областных и районных госадминистраций — в 5 (включая одного главу РГА и одного зама председателя ОГА);

судебной системы — в 13 (из них 10 — судьи);

законодательной власти — двумя народными депутатами;

Национальной полиции — в 12;

таможенной и налоговой службы — в 8 (3 — таможенники, 5 — налоговики);

госпредприятий — в 6 (3 — руководители, 1 — исполняющий обязанности, 2 — замы);

территориальных центров комплектования и соцподдержки — в 5;

медико-социальной экспертной комиссии — в 7.

Кроме того, чаще всего подтверждены факты декларирования недостоверной информации чиновниками следующих регионов:

в 28 из 35 проверенных деклараций — Днепропетровская область (80%);

в 12 из 15 — Киевская область (80%);

в 12 из 16 — Хмельницкая область (75%);

в 3 из 4 — Кировоградская область (75%);

в 9 из 13 — Ровенская и Полтавская области (по 69%);

в 6 из 9 — Закарпатская и Запорожская области (по 67%);

в 6 из 11 — Львовская область (55%);

в 7 из 13 — Винницкая область (54%);

в 12 из 23 — Харьковская область (52%);

в 11 из 24 — Одесская область (46%);

в 29 из 89 — г. Киев (33%).

Начало полной проверки не означает, что декларант совершил коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение. Если по результатам проверки установлено нарушение, НАПК принимает меры для привлечения лица к ответственности в соответствии с законодательством.

При наличии оснований материалы передаются в органы досудебного расследования, а также в САП для рассмотрения вопроса о гражданской конфискации необоснованных активов.

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