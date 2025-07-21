Практика судов
  1. В мире

Трамп опубликовал ИИ-видео с арестом Барака Обамы

15:14, 21 июля 2025
Дональд Трамп опубликовал ИИ-видео, на котором показано арест Обамы.
Трамп опубликовал ИИ-видео с арестом Барака Обамы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с арестом экс-президента Барака Обамы.

Видео начинается с фрагментов выступлений американских политиков, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: "Никто не выше закона".

Затем показан Овальный кабинет, где Трамп и Обама сидят в креслах. Неожиданно появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму.

После этого видео демонстрирует Барака Обаму в оранжевой тюремной робе.

Ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

В СБУ ответили НАБУ и САП: заявления о возможном раскрытии СБУ информации о негласных следственных действиях, проводимых НАБУ и САП, являются манипуляцией

Сотрудники СБУ не получали доступ к информации о негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП – в СБУ отреагировали на обвинения НАБУ и САП.

МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной без требований реформ, в то время как Украине пришлось пройти 8 пересмотров с требованиями – Роксолана Пидласа

МВФ уже имеет практику, когда согласовывает сотрудничество со странами без требований относительно реформ – в то время как Украине приходится постоянно отчитываться о выполнении «структурных маяков».

ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду