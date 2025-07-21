Трамп опубликовал ИИ-видео с арестом Барака Обамы

Дональд Трамп опубликовал ИИ-видео, на котором показано арест Обамы.

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Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с арестом экс-президента Барака Обамы.

Видео начинается с фрагментов выступлений американских политиков, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: "Никто не выше закона".

Затем показан Овальный кабинет, где Трамп и Обама сидят в креслах. Неожиданно появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму.

После этого видео демонстрирует Барака Обаму в оранжевой тюремной робе.

Ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.

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