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СБУ провела проверку в Специализированной антикоррупционной прокуратуре – руководитель САП Клименко за границей

11:45, 21 июля 2025
Руководитель САП Александр Клименко вместе с директором НАБУ Семеном Кривоносом находятся за границей в командировке – в САП сообщили о проверках СБУ после уведомления о 70 обысках в НАБУ.
СБУ провела проверку в Специализированной антикоррупционной прокуратуре – руководитель САП Клименко за границей
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Служба безопасности Украины 21 июля пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. Об этом сообщили в САП.

«Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке», – подчеркнули в САП.

Таким образом, руководитель САП Александр Клименко вместе с директором НАБУ Семеном Кривоносом находятся за границей в командировке.

Ранее в НАБУ сообщили о 70 обысках, которые проводятся СБУ и Офисом Генпрокурора в отношении по меньшей мере 15 сотрудников.

«На момент начала указанных действий директор НАБУ Семен Кривонос находился в служебной командировке в Великобритании, где, в частности, была запланирована встреча с министром иностранных дел. Директор принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину», – добавили в Бюро.

При этом в САП заявили, что проверка по соблюдению гостайны якобы «может привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые в настоящее время расследуются НАБУ и САП».

«Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить «слив» информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП», – подчеркнули в САП.

Напомним, ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро. В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Как сообщается, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр. В то же время он имел связи с представителями РФ, в частности с экономическим сектором, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

Также СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В настоящее время ему заочно сообщено о подозрении по следующим статьям УК: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ САП граница

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