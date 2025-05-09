Членство Украины в НАТО является необратимым – Ольга Стефанишина

Стефанишина заявила, что членство Украины в НАТО – не вопрос «или», а лишь «когда».

Фото: minjust.gov.ua

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Членство Украины в НАТО зафиксировано в официальных документах Альянса и не подлежит изменению без единодушного согласия всех стран-членов. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина во время 17-го Киевского форума по безопасности.

По ее словам, в 2024 году все члены НАТО, включая США и государства ЕС, достигли политического консенсуса: Украина должна стать полноправным членом Альянса, и альтернатив этому решению не предусмотрено.

«Относительно перспектив вступления в НАТО, мы не предоставляем никаких однозначных ответов - ни подтверждения, ни отрицания. Ведь летом 2024 года все страны-члены Альянса, включая США и государства ЕС, пришли к согласию: другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует», - пояснила она, добавив: «Членство Украины является необратимым, и пересмотр этой позиции возможен только при новом консенсусе между всеми странами Альянса».

Она также отметила, что впереди - определение конкретного момента вступления Украины в НАТО и условий, в частности системы гарантий безопасности.

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