На Сумщине лоб в лоб столкнулись два грузовика, под обломки попала легковушка

В результате ДТП оба водителя грузовиков погибли.

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Вблизи села Гребениковка в Ахтырском районе Сумской области произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщили в ГСЧС Сумской области.

Авария произошла на трассе Н-12 Сумы - Полтава. По предварительной информации, у грузовика DAF с полуприцепом лопнуло колесо, после чего водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Там фура лоб в лоб столкнулась с другим грузовиком - Volvo FH13460 с прицепом.

В результате сильного удара оба грузовых автомобиля загорелись. Оба водителя погибли на месте.

Сразу после этого в ДТП попала и легковушка ВАЗ-21099, которая двигалась позади грузовика Volvo. Его водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Для ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей, три единицы техники ГСЧС и местная пожарная команда из села Боромля.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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