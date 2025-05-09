В ближайшие дни запланирован новый раунд консультаций с Венгрией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как стало известно, Служба безопасности Украины сообщила, что впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность против Украины.

В СБУ указали, что задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения в случае входа венгерских войск на территорию региона.

В то же время 9 мая министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вопросу вступления в ЕС. По его словам, «настроены на конструктивный диалог».

«Украина выполнила все предпосылки для открытия первого кластера. Украина фактически дала новое дыхание процессу расширения и не должна оставаться позади. Нельзя ставить под сомнение европейское будущее Украины и затягивать процесс ее вступления в ЕС. Уже в ближайшие дни состоится следующий раунд консультаций с венгерской стороной. Мы настроены на конструктивный диалог и рассчитываем на равное отношение», — сказал Сибига на брифинге во Львове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.