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Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вопросу вступления в ЕС

15:06, 9 мая 2025
В ближайшие дни запланирован новый раунд консультаций с Венгрией.
Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вопросу вступления в ЕС
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Как стало известно, Служба безопасности Украины сообщила, что впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность против Украины.

В СБУ указали, что задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения в случае входа венгерских войск на территорию региона.

В то же время 9 мая министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вопросу вступления в ЕС. По его словам, «настроены на конструктивный диалог».

«Украина выполнила все предпосылки для открытия первого кластера. Украина фактически дала новое дыхание процессу расширения и не должна оставаться позади. Нельзя ставить под сомнение европейское будущее Украины и затягивать процесс ее вступления в ЕС. Уже в ближайшие дни состоится следующий раунд консультаций с венгерской стороной. Мы настроены на конструктивный диалог и рассчитываем на равное отношение», — сказал Сибига на брифинге во Львове.

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ЕС Украина Венгрия

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