Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб

Президент України підписав указ про санкції щодо 58 фізичних та 74 юридичних осіб — згідно з рішенням РНБО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №301/2025, яким ввів в дію санкції, накладені рішенням Ради національної безпеки і оборони України стосовно 58 фізичних осіб-громадян РФ та 74 юридичних осіб.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський наклав санкції на Олексія Арестовича, Мирослава Олешка, Костянтина Бондаренка та інших.

Водночас він зазначив, що доручив готувати й наступні санкційні кроки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.