Владимир Зеленский ввкл в действие санкции против 58 россиян и 74 юрлиц

Президент Украины подписал указ о санкциях в отношении 58 физических и 74 юридических лиц — согласно решению СНБО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №301/2025, которым ввкл в действие санкции, наложенные решением Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении 58 физических лиц — граждан РФ и 74 юридических лиц.

Контроль за выполнением решения СНБО, введкнного в действие этим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский наложил санкции на Алексея Арестовича, Мирослава Олешко, Константина Бондаренко и других.

Одновременно он отметил, что поручил готовить и следующие санкционные шаги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.