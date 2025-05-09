Украина высылает из Киева двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии

Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии вручена нота, и дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.

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Два венгерских дипломата должны покинуть Украину в течение 48 часов. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Два венгерских дипломата должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту. Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов», – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке из страны двух сотрудников украинского посольства, которых он обвинил в якобы шпионской деятельности.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вступлению в ЕС. По его словам, «настроены на конструктивный диалог».

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