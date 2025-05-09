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Венгрия выслала двух украинских дипломатов — их обвинили в «шпионаже»

16:03, 9 мая 2025
Венгрия заявила, что разоблачила двух «украинских шпионов», работавших в посольстве Украины в Будапеште и якобы собиравших информацию под дипломатическим прикрытием.
Венгрия выслала двух украинских дипломатов — их обвинили в «шпионаже»
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из страны были высланы два шпиона, которые якобы работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Об этом сообщает ATV.

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште», — заявил он.

Соответствующая нота была передана украинскому послу в Министерстве иностранных дел Венгрии.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность против Украины.

В свою очередь Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Украины данных о венгерской шпионской сети и назвал инцидент «антивенгерской пропагандой».

Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вступлению в ЕС. По его словам, «настроены на конструктивный диалог».

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Венгрия шпион

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