В Минюсте объяснили, когда государственный регистратор прав проверяет сведения Реестра аграрных нот

Разрешение кредитора по соответствующей аграрной ноте должно подаваться для проведения государственной регистрации прав в ряде случаев.

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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, в каких случаях государственный регистратор прав проверяет сведения Реестра аграрных нот.

Закон Украины «Об аграрных нотах» от 22.02.2024 № 3586-IX вступил в силу 01.01.2025.

Реестр аграрных нот (далее — РАН) — это информационно-коммуникационная система, в которой отображается информация о выдаче, содержании и изменении реквизитов, прекращении и обременении аграрных нот, а также о начале принудительного исполнения обязательств по аграрным нотам на основании специальной выписки из РАН.

Держателем и администратором РАН является Центральный депозитарий ценных бумаг.

Согласно положениям Закона Украины «Об аграрных нотах»:

аграрная нота — это неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая безусловное обязательство должника, обеспеченное залогом, поставить сельскохозяйственную продукцию или выплатить денежные средства кредитору;

должник — лицо, выдавшее аграрную ноту (собственник или пользователь земельного участка сельскохозяйственного назначения);

кредитор — владелец аграрной ноты.

Аграрная нота существует исключительно в электронной форме в виде учетной записи в системе депозитарного учета ценных бумаг с отображением сведений о реквизитах аграрной ноты и другой определенной информации в РАН.

Право на выдачу аграрных нот имеют лица, которым принадлежит право собственности на земельный участок сельхозназначения или право пользования таким участком для производства сельскохозяйственной продукции.

Дата выдачи аграрной ноты изменению не подлежит.

Кроме того, с 01.01.2025 вступили в силу соответствующие изменения в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон о регистрации).

Так, Закон о регистрации в ч. 4 ст. 18 устанавливает, что при проведении государственной регистрации прав на земельные участки сельхозназначения (кроме участков для садоводства) государственный регистратор обязательно использует сведения из Реестра аграрных нот относительно наличия или отсутствия факта использования земельного участка как места выращивания заложенной будущей сельхозпродукции.

Разрешение кредитора по соответствующей аграрной ноте должно подаваться для проведения государственной регистрации прав в случае:

отчуждения земельного участка (кроме обращения взыскания на предмет ипотеки);

отчуждения права аренды, эмфитевзиса или суперфиция;

заключения договора субаренды;

расторжения договора аренды, эмфитевзиса или суперфиция, внесения изменений в такой договор или отказа от него.

Отсутствие соответствующего разрешения кредитора по аграрной ноте в указанных случаях является основанием для отказа в государственной регистрации (п. 21 ч. 1 ст. 24 Закона о регистрации).

В общедоступной части РАН содержится следующая информация о реквизитах аграрных нот, обязательства по которым не прекращены:

о факте выдачи аграрной ноты и о должнике;

о состоянии исполнения должником обязательств по аграрной ноте, в том числе об окончании срока исполнения обязательства или его частей;

об описании предмета залога по аграрной ноте;

о степени оборотоспособности аграрной ноты.

До внедрения информационного взаимодействия с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество проверка сведений Реестра аграрных нот должна осуществляться государственным регистратором в его открытой общедоступной части по ссылке.

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