У Мін’юсті пояснили, коли державний реєстратор прав перевіряє відомості Реєстру аграрних нот

Дозвіл кредитора за відповідною аграрною нотою повинен подаватися на проведення державної реєстрації прав у низці випадків.

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Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснив, у яких випадках державний реєстратор прав перевіряє відомості Реєстру аграрних нот.

Закон України «Про аграрні ноти» від 22.02.2024 № 3586-IX набрав чинності 01.01.2025.

Реєстр аграрних нот (далі - РАН) - це інформаційно-комунікаційна система, в якій відображається інформація про видачу, зміст і зміну реквізитів, припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з РАН.

Держателем та адміністратором РАН є Центральний депозитарій цінних паперів.

Відповідно до положень Закону України «Про аграрні ноти»:

аграрна нота - це неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору;

боржник - особа, яка видала аграрну ноту (власник або користувач земельної ділянки сільськогосподарського призначення);

кредитор - власник аграрної ноти.

Аграрна нота існує виключно в електронній формі у вигляді облікового запису у системі депозитарного обліку цінних паперів з відображенням відомостей про реквізити аграрної ноти та іншої визначеної інформації в РАН.

Право видавати аграрні ноти мають особи, яким належить право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою для виробництва сільськогосподарської продукції.

Дата видачі аграрної ноти зміні не підлягає.

Крім того, 01.01.2025 набрали чинності відповідні зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон про реєстрацію).

Так, Закон про реєстрацію у ч.4 ст.18 встановлює, що під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (крім ділянок для ведення садівництва) державний реєстратор обов’язково використовує відомості з Реєстру аграрних нот щодо наявності чи відсутності факту використання земельної ділянки як місце вирощування заставленої майбутньої сільськогосподарської продукції.

Дозвіл кредитора за відповідною аграрною нотою повинен подаватися на проведення державної реєстрації прав у результаті:

відчуження земельної ділянки (крім звернення стягнення на предмет іпотеки);

відчуження права оренди, права емфітевзису або права суперфіцію;

укладення договору суборенди;

розірвання договору оренди, емфітевзису або суперфіцію, внесення змін до такого договору або відмову від нього.

Відсутність відповідного дозволу кредитора за аграрною нотою у вказаних випадках є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації (п.21 ч.1 ст.24 Закону про реєстрацію).

Загальнодоступною в РАН є така інформація про реквізити аграрних нот, зобов’язання за якими не припинено:

1) про факт видачі аграрної ноти та про боржника;

2) про стан виконання боржником зобов’язань за аграрною нотою, у тому числі про закінчення строку виконання зобов’язання або строків виконання частин зобов’язання;

3) про опис предмета застави за аграрною нотою;

4) про ступінь оборотоздатності аграрної ноти.

До запровадження інформаційної взаємодії з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно перевірка відомостей Реєстру аграрних має здійснюватися державним реєстратором у його відкритій загальнодоступній частині за посиланням. https://ran-public.csd.ua/.

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