Кая Каллас припустила, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Кая Каллас заявила, що США можуть приєднатися до Спецтрибуналу — за її словами, Вашингтон уже активно сприяв його створенню протягом останніх двох з половиною років.

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США внесли свій вклад у створення Спеціального трибуналу і можуть згодом приєднатися до нього. Так вважає верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. Про це вона сказала 9 травня на пресконференції у Львові.

За її словами, Сполучені Штати вже два з половиною роки беруть участь у процесі створення цього трибуналу.

«Вони були частиною цієї ініціативи та закликали групи для подальшого розвитку цього процесу, і ми дуже вдячні за це. Наразі вони не є частиною, але я припускаю, що рано чи пізно вони знову приєднаються», — сказала Каллас.

Зазначимо, що на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня буде формалізовано рішення про створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, який, за словами Андрія Сибіги, буде працювати у Гаазі.

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