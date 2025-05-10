На порталі Дія знову працює послуга зміни місця проживання

Онлайн-зміна місця проживання знову доступна для громадян.

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Сервіс зняття з реєстрації та зміни місця проживання знову запрацював на порталі Дія. Тепер переїзд або виселення з гуртожитку можна оформити онлайн — без черг, паперової тяганини та обовʼязкової присутності другого з батьків дитини — 15 хвилин перед ноутбуком.

Щоб одночасно знятися з реєстрації та зареєструвати нове місце проживання, слід скористатися послугою «Зміна місця проживання». Якщо потрібно лише знятися — оберіть «Зняття з місця проживання».

Для зміни місця проживання необхідно:

мати податковий номер;

бути старше 14 років (або старше 18 — якщо змінюєте адресу дитини);

право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості з 2013 року;

житло не повинно перебувати в іпотеці.

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