На порталі Дія знову працює послуга зміни місця проживання

Сервіс зняття з реєстрації та зміни місця проживання знову запрацював на порталі Дія. Тепер переїзд або виселення з гуртожитку можна оформити онлайн — без черг, паперової тяганини та обовʼязкової присутності другого з батьків дитини — 15 хвилин перед ноутбуком.
Щоб одночасно знятися з реєстрації та зареєструвати нове місце проживання, слід скористатися послугою «Зміна місця проживання». Якщо потрібно лише знятися — оберіть «Зняття з місця проживання».
Для зміни місця проживання необхідно:
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