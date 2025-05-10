На портале Дия снова работает услуга смены места жительства

Онлайн-смена места жительства снова доступна для граждан.

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Сервис снятия с регистрации и смены места жительства снова заработал на портале Дия. Теперь переезд или выселение из общежития можно оформить онлайн — без очередей, бумажной волокиты и обязательного присутствия второго родителя ребенка — всего за 15 минут за ноутбуком.

Чтобы одновременно сняться с регистрации и зарегистрировать новое место жительства, следует воспользоваться услугой «Смена места жительства». Если нужно только сняться — выберите «Снятие с места жительства».

Для смены места жительства необходимо:

иметь регистрационный (налоговый) номер;

быть старше 14 лет (или старше 18 — если меняете адрес ребёнка);

право собственности на жильё должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;

жилье не должно находиться в ипотеке.

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