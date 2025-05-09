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У Києві сталася ДТП з перекиданням — момент аварії потрапив на відео

22:00, 9 травня 2025
У столиці через порушення ПДР сталася аварія.
У Києві сталася ДТП з перекиданням — момент аварії потрапив на відео
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В Шевченківському районі Києва сталася автопригода за участю автомобілів Peugeot та Honda. Попередньо, керманичка транспортного засобу Peugeot не надала переваги в русі автомобілю Honda, внаслідок чого сталося зіткнення з перекиданням.

Як повідомила патрульна поліція Києва, на щастя, обійшлося без травмованих. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, тож патрульні склали на керманичку автівки Peugeot протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та передали матеріали до суду.

У поліції нагадали, що згідно з п. 16.4 ПДР України, забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів.

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ДТП Київ

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