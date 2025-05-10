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Україна розраховує на інтеграцію оборонної промисловості в європейський ОПК

09:57, 10 травня 2025
Україна хоче інтегрувати свою оборонну промисловість в європейський ОПК.
Україна розраховує на інтеграцію оборонної промисловості в європейський ОПК
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Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі у Києві з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом поінформував європейських партнерів про зусилля України у відсічі збройної агресії Росії та про готовність України до досягнення справедливого миру.

Водночас у Міноборони наголосили на важливості продовження підтримки розвитку оборонних спроможностей України.

«У відповідь на виклики війни ми значно збільшили можливості нашої оборонної промисловості. Розраховуємо на її інтеграцію в європейський ОПК — для спільного виробництва критично важливих безпекових рішень», - зазначив Умєров.

У Міноборони зазначили, що фокус роботи на нових механізмах ЄС, які допоможуть залучити додаткове фінансування для українського виробництва. Таким чином, Україна готова до глибокої співпраці з Європою задля ефективної реалізації спільних масштабних проєктів.

Також сторони обговорили новий кредитний механізм SAFE від Європейського Союзу для закупівлі озброєння та можливість долучення України до нього.

«Європа готова інвестувати у власну безпеку — і досвід України буде надзвичайно цінним для партнерів. У нас є технології та спроможності, якими ми готові ділитися з союзниками. Також зацікавлені у розвитку виробництва передових європейських зразків, які критично потрібні нашим військовим для ефективного захисту України», - підсумував Умєров.

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зброя Європа Міноборони Рустем Умєров

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