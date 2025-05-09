Трамп заявив, що Китай має відкрити ринок для товарів США

Також Трамп дав вказівку Бессенту встановити для Китаю мито у 80%.

Фото: rfi.fr

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Президент США Дональд Трамп закликав Китай відкривати свої ринки для американської продукції. Про це він написав на свої сторінці у соцмережі Truth Social.

«Китай повинен відкрити свій ринок для США – це було б так корисно для них! Закриті ринки більше не працюють!», – написав він.

У іншому дописі він дав вказівку міністру фінансів США Скотту Бессенту встановити для Китаю мито у 80%.

«80% мито на Китай виглядає правильно! На розсуд Скотта Б.», - додав Трамп.

Нагадаємо, 11–12 травня у Женеві США та Китай вперше з початку торговельної війни обговорять мита. Американську делегацію очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Ґрір, китайську – віцепрем’єр Хе Ліфен.

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