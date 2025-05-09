Трамп заявил, что Китай должен открыть рынок для товаров США

Президент США Дональд Трамп призвал Китай открыть свои рынки для американской продукции. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Китай должен открыть свой рынок для США — это было бы так полезно для них! Закрытые рынки больше не работают!», — написал он.
В другом сообщении он дал указание министру финансов США Скотту Бессенту установить для Китая пошлину в 80%.
«80% пошлина на Китай выглядит правильно! На усмотрение Скотта Б.», — добавил Трамп.
Напомним, 11–12 мая в Женеве США и Китай впервые с начала торговой войны обсудят пошлины. Американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, китайскую – вице-премьер Хе Лифен.
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