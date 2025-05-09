Трамп заявил, что Китай должен открыть рынок для товаров США

Также Трамп поручил Бессенту установить для Китая пошлину в 80%.

Фото: rfi.fr

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Президент США Дональд Трамп призвал Китай открыть свои рынки для американской продукции. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Китай должен открыть свой рынок для США — это было бы так полезно для них! Закрытые рынки больше не работают!», — написал он.

В другом сообщении он дал указание министру финансов США Скотту Бессенту установить для Китая пошлину в 80%.

«80% пошлина на Китай выглядит правильно! На усмотрение Скотта Б.», — добавил Трамп.

Напомним, 11–12 мая в Женеве США и Китай впервые с начала торговой войны обсудят пошлины. Американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, китайскую – вице-премьер Хе Лифен.

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