В школах с сентября будут преподавать начальную общевоенную подготовку – как это будет

В Харькове школьники будут проходить как теоретическую, так и практическую подготовку, а также доврачебную помощь.

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С нового учебного года в украинских школах будут преподавать начальную общевойсковую подготовку. Директор департамента образования Харьковской областной государственной администрации Ольга Деменко рассказала, что в Харькове эти занятия будут проходить в определенных опорных школах в каждом районе. Ее цитирует Общественное.

По словам Ольги Деменко, школьники будут проходить как теоретическую, так и практическую подготовку, а также доврачебную помощь.

«Мы хотим создать опорные школы, где есть, например, тир, современный кабинет по этому предмету, стадион, полоса препятствий, где есть сильные преподаватели, в том числе мы сейчас привлекаем и ветеранов, если у них есть соответствующее образование. И тогда, например, мы сможем в этой опорной школе обучать детей из двух, трех или четырех школ. У детей должно быть два часа этого предмета в неделю. Мы сможем взять один день в месяц и полностью посвятить его данному предмету», — рассказала должностница.

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