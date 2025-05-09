У школах з вересня викладатимуть початкову загальновійськову підготовку – як це буде

У Харкові школярі проходитимуть і теорію, і практику, а також домедичну підготовку.

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З нового навчального року в українських школах викладатимуть початкову загальновійськову підготовку. Директорка департаменту освіти Харківської обласної державної адміністрації Ольга Деменко розповіла, що у Харкові ці заняття будуть проходити у визначених опорних школах у кожному районі. Її цитує Суспільне.

За словами Ольга Деменко, школярі проходитимуть і теорію, і практику, а також домедичну підготовку.

«Ми хочемо створити опорні школи, де є, наприклад, тир, сучасний кабінет з цього предмету, стадіон, смуга перешкод, де є потужні викладачі, в тому числі ми зараз залучаємо і ветеранів, якщо вони мають відповідну освіту. І тоді, наприклад, ми зможемо в оцій опорній школі навчати дітей із двох, трьох чи чотирьох шкіл. У дітей повинно бути дві години цього предмету в тиждень. Ми зможемо брати один день в місяць і повністю присвячувати його даному предмету», — розповіла посадовиця.

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