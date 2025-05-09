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Кая Каллас про створення трибуналу за злочини РФ проти України: Кожен сантиметр війни задокументовано

15:07, 9 травня 2025
Кая Каллас підкреслила, що створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України є надзвичайно важливим
Кая Каллас про створення трибуналу за злочини РФ проти України: Кожен сантиметр війни задокументовано
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Гаазі створюється Спеціальний трибунал за злочини РФ проти України.

Верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас підкреслила, що агресія РФ проти України не залишиться безкарною, тому створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії є надзвичайно важливим. Про це вона сказала на брифінгу у Львові 9 травня.

«Кожен сантиметр війни Росії задокументовано. Ми живемо в інформаційному просторі. Все задокументовано, і немає місця для безкарності», - зазначила Каллас.

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