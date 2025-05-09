Кая Каллас о создании трибунала за преступления РФ против Украины: Каждый сантиметр войны задокументирован

Кая Каллас подчеркнула, что создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины является чрезвычайно важным.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гааге создается Специальный трибунал за преступления РФ против Украины.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что агрессия РФ против Украины не останется безнаказанной, поэтому создание специального трибунала по преступлению агрессии является чрезвычайно важным. Об этом она заявила на брифинге во Львове 9 мая.

«Каждый сантиметр войны России задокументирован. Мы живем в информационном пространстве. Все задокументировано, и нет места безнаказанности», — отметила Каллас.

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