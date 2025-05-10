Украина рассчитывает на интеграцию оборонной промышленности в европейский ОПК

Украина хочет интегрировать свою оборонную промышленность в европейский ОПК.

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Министр обороны Рустем Умеров во время встречи в Киеве с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом проинформировал европейских партнеров об усилиях Украины по отражению вооруженной агрессии России и о готовности Украины к достижению справедливого мира.

В то же время в Минобороны подчеркнули важность продолжения поддержки развития оборонных способностей Украины.

«В ответ на вызовы войны мы значительно увеличили возможности нашей оборонной промышленности. Рассчитываем на ее интеграцию в европейский ОПК — для совместного производства критически важных решений в сфере безопасности», — отметил Умеров.

В Минобороны отметили, что сосредоточены на новых механизмах ЕС, которые помогут привлечь дополнительное финансирование для украинского производства. Таким образом, Украина готова к глубокой кооперации с Европой для эффективной реализации совместных масштабных проектов.

Также стороны обсудили новый кредитный механизм SAFE от Европейского Союза для закупки вооружения и возможность присоединения Украины к нему.

«Европа готова инвестировать в собственную безопасность — и опыт Украины будет чрезвычайно ценным для партнеров. У нас есть технологии и возможности, которыми мы готовы делиться с союзниками. Также заинтересованы в развитии производства передовых европейских образцов, которые критически необходимы нашим военным для эффективной защиты Украины», — подытожил Умеров.

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