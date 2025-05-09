Кая Каллас предположила, что США рано или поздно присоединятся к Спецтрибуналу

Кая Каллас заявила, что США могут присоединиться к Спецтрибуналу – по ее словам, Вашингтон уже активно способствовал его созданию в течение последних двух с половиной лет.

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США внесли свой вклад в создание Специального трибунала и могут со временем присоединиться к нему. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Об этом она заявила 9 мая на пресс-конференции во Львове.

По ее словам, Соединенные Штаты уже два с половиной года участвуют в процессе создания этого трибунала.

«Они были частью этой инициативы и призывали группы к дальнейшему развитию этого процесса, и мы очень благодарны за это. В настоящее время они не являются частью, но я предполагаю, что рано или поздно они снова присоединятся», — сказала Каллас.

Отметим, что на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13–14 мая будет формализовано решение о создании Специального трибунала в рамках Совета Европы, который, по словам Андрея Сибиги, будет работать в Гааге.

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