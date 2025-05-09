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Угорщина вислала двох українських дипломатів — їх звинуватили у «шпигунстві»

16:03, 9 травня 2025
Угорщина заявила, що викрила двох «українських шпигунів», які працювали у посольстві України в Будапешті і нібито збирали інформацію під дипломатичним прикриттям.
Угорщина вислала двох українських дипломатів — їх звинуватили у «шпигунстві»
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що з країни вислали двох шпигунів, які нібито працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Про це повідомляє ATV.

«Сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті», — заявив він.

Відповідну ноту про це було передано українському послу в Міністерстві закордонних справ.

Як стало відомо раніше, Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність проти України.

У свою чергу Сіярто заявив, що Будапешт не отримував від України даних про мережу угорських шпигунів і назвав інцидент «антиугорською пропагандою».

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС. За його словами, «налаштовані на конструктивний діалог».

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Угорщина шпигун

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