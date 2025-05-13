Практика судов
  1. В мире

В доме Кира Стармера в Лондоне произошел пожар — дело расследует контртеррористическая полиция

09:39, 13 мая 2025
Полиция расследует пожары на двух объектах, связанных со Стармером.
В доме Кира Стармера в Лондоне произошел пожар — дело расследует контртеррористическая полиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция начала расследование инцидента после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены. Об этом сообщает BBC.

«Вход в дом был поврежден, но никто не пострадал», — говорится в материале.

Позднее экстренные службы получили вызов на место небольшого возгорания у входной двери дома, переоборудованного под квартиры, в соседнем Ислингтоне, который также связан с сэром Стармером.
Полиция также расследует возгорание автомобиля в рамках дела.

Все три пожара рассматриваются как подозрительные, расследование продолжается.
BBC отмечает, что Стармер проживает в официальной резиденции премьер-министра, но по-прежнему владеет недвижимостью в Кентиш-Тауне, где произошло возгорание. В этом доме проживают арендаторы.

Ранее полиция заявила, что расследование проводится сотрудниками антитеррористической службы «в качестве меры предосторожности и в связи с тем, что объект ранее был связан с известной публичной личностью».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Великобритания Стармер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Учительницу обвинили в травле ученицы с нетрадиционной ориентацией, но суд встал на защиту классного руководителя

Непростая ЛГБТ история у одной из гимназий Днепра.

За публичное отождествление адвоката с клиентом смогут штрафовать — комитет рекомендовал принять закон

Также в новой редакции будет изложена статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность адвоката.

Для бывших прокуроров, правоохранителей и депутатов смягчат ограничения для участия в конкурсе в ВАКС

Законодатели собираются убрать для кандидатов в ВАКС ограничение в 10 лет после занятия должности в органах прокуратуры или в правоохранительных органах.

Депутаты предлагают отменить финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды и ВАКС и убрать требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада сможет быстро принять законопроект, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды и расширяет круг потенциальных претендентов в ВАКС.

В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області