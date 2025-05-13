В доме Кира Стармера в Лондоне произошел пожар — дело расследует контртеррористическая полиция

Полиция расследует пожары на двух объектах, связанных со Стармером.

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В частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция начала расследование инцидента после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены. Об этом сообщает BBC.

«Вход в дом был поврежден, но никто не пострадал», — говорится в материале.

Позднее экстренные службы получили вызов на место небольшого возгорания у входной двери дома, переоборудованного под квартиры, в соседнем Ислингтоне, который также связан с сэром Стармером.

Полиция также расследует возгорание автомобиля в рамках дела.

Все три пожара рассматриваются как подозрительные, расследование продолжается.

BBC отмечает, что Стармер проживает в официальной резиденции премьер-министра, но по-прежнему владеет недвижимостью в Кентиш-Тауне, где произошло возгорание. В этом доме проживают арендаторы.

Ранее полиция заявила, что расследование проводится сотрудниками антитеррористической службы «в качестве меры предосторожности и в связи с тем, что объект ранее был связан с известной публичной личностью».

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