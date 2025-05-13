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В Мексике в прямом эфире застрелили кандидатку в мэры города во время встречи с избирателями

09:21, 13 мая 2025
В Мексике кандидатка в мэры был убит во время встречи с избирателями, которая транслировалась в Facebook.
В Мексике в прямом эфире застрелили кандидатку в мэры города во время встречи с избирателями
Источник фото: Yesenia Lara Gutiérrez/Facebook
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В Мексике застрелили кандидатку в мэры города во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире на Facebook. Это произошло в штате Веракрус, когда кандидатка на пост мэра Текистепека Йесения Лара Гутьеррес приветствовала жителей на улице. Об этом пишет CNN.

Событие было зафиксировано во время онлайн-трансляции на Facebook, на которой видно, как Гутьеррес приветствует местных жителей на улицах Текистепека, когда внезапно начинается стрельба.

Согласно информации Генпрокуратуры штата, вместе с кандидаткой погибли еще три человека, кроме того, трое получили ранения.

Президентка Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила нападение во время своей утренней пресс-конференции 12 мая и заявила, что пока не располагает информацией о мотивах. Она добавила, что ее правительство координирует действия с властями штата Веракрус и предложила федеральную поддержку, если это потребуется.

«Мы координируем действия, в том числе с министром безопасности, а также при необходимости оказываем всю необходимую поддержку в течение этого избирательного периода в Веракрусе и Дуранго», — сказала она, имея в виду предстоящие выборы 1 июня в обоих штатах.

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Мексика

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