У Мексиці у прямому ефірі застрелили кандидатку в мери міста під час зустрічі з виборцями

У Мексиці кандидатка в мери була вбита під час зустрічі з виборцями, що транслювалась у Facebook.

Джерело фото: Yesenia Lara Gutiérrez/Facebook

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У Мексиці застрелили кандидатку в мери міста під час зустрічі з виборцями, що транслювалася онлайн у Facebook.Це сталося в штаті Веракрус, коли кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенія Лара Гутьєррес вітала мешканців на вулиці. Про це пише CNN.

Подію було зафіксовано під час онлайн-трансляції на Facebook, з якої видно, як Гутьєррес вітає місцевих жителів на вулицях Текістепека, коли раптом починається стрілянина.

Згідно з інформацією генпрокуратури штату, разом з кандидаткою загинули ще три людини, крім того, троє отримали поранення.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад під час своєї ранкової прес-конференції 12 травня і заявила, що поки що не має інформації про мотив. Вона додала, що її уряд координує свої дії з посадовцями штату Веракрус і запропонувала федеральну підтримку, якщо це необхідно.

«Ми координуємо свої дії, зокрема, з Міністром безпеки, а також за всієї необхідної підтримки протягом цього виборчого періоду з боку Веракруса та Дуранго», – сказала вона, маючи на увазі майбутні вибори 1 червня в обох штатах.

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