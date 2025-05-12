Практика судів
  1. Верховний Суд

Верховний Суд опублікував огляд справ, переданих на розгляд ВП ВС та об’єднаних палат касаційних судів

21:00, 12 травня 2025
Верховний Суд розповів про справи, що були передані на розгляд ВП ВС та об’єднаних палат касаційних судів на підставі ухвал, внесених до ЄДРСР з 5 по 11 травня.
Верховний Суд опублікував огляд справ, переданих на розгляд ВП ВС та об’єднаних палат касаційних судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд ознайомив зі справами, переданими на розгляд Великої Палати ВС та об’єднаних палат касаційних судів відповідно до ухвал про передачу, внесених до ЄДРСР з 5 по 11 травня.

Справи, передані на розгляд ВП ВС:

  1. Ухвалою КГС ВС від 23 квітня 2025 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку КЦС ВС щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою фермерського господарства внаслідок розпаювання (приватизації) частини такої ділянки її членами.
  1. Ухвалою КГС ВС від 29 квітня 2025 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку КЦС ВС про те, що ефективним способом захисту права держави на земельну ділянку історико-культурного призначення, на якій розташована пам’ятка археології, є негаторний позов.
  1. Ухвалою КЦС ВС від 30 квітня 2025 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу (шляхом конкретизації) від висновку ВП ВС щодо початку перебігу строку дії договору оренди відповідно до Закону України «Про оренду землі» (зі змінами, внесеними Законом України від 5 грудня 2019 року № 340-IX, що набрав чинності 16 січня 2020 року).

Справа, передана на розгляд ОП КГС ВС:

Ухвалою КГС ВС від 23 квітня 2025 року на розгляд ОП КГС ВС передано справу для відступу від висновку КГС ВС про те, що належним способом захисту прав постачальника в разі відмови покупця від отримання товару та несплати його вартості є зобов’язання покупця прийняти товар у натурі.

Справи, передані на розгляд ОП КЦС ВС:

  1. Ухвалою КЦС ВС від 23 квітня 2025 року на розгляд ОП КЦС ВС передано справу для відступу від висновку КЦС ВС щодо зупинення провадження у справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування.
  2. Ухвалою КЦС ВС від 30 квітня 2025 року на розгляд ОП КЦС ВС передано справу для відступу від висновків КЦС ВС про те, що довідка військової частини про перебування військовослужбовця на військовій службі у цій частині під час дії воєнного стану, складена відповідно до чинної Інструкції з діловодства ЗСУ, не є належним або достатнім доказом для застосування п. 2 ч. 1 ст. 251 ЦПК України (зупинення провадження у справі в разі перебування сторони у складі ЗСУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд Велика Палата Верховного Суду

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Державному реєстрі військовослужбовців збиратимуть і зберігатимуть дані про військовослужбовців ЗСУ та Держспецтранспорту

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців, у тому числі створення програмно- технічних засобів Реєстру, буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги і фінансової допомоги міжнародних організацій/

ВККС призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на посади суддів та діючих суддів – подробиці

Визначені чотири етапи кваліфікаційного іспиту та прохідний бал за кожен етап

До закону про дорожній рух внесуть зміни стосовно перереєстрації авто боржниками

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, який передбачає зміни до закону про дорожній рух.

Суд ЄС винесе рішення у справі Pfizergate щодо того, чи порушила Урсула фон дер Ляєн принцип прозорості при укладанні угоди на закупівлю вакцин

Суд ЄС у своєму рішенні по справі «Pfizergate» оцінить, чи порушила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн правила прозорості при листуванні з керівником фармкомпанії щодо багатомільярдної угоди на закупівлю вакцин.

У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду

ТЦК вніс до Реєстру «Оберіг» дані про порушення чоловіком військового обліку за те, що той особисто не прибув до ТЦК по досягненню 25 років, але ані протоколу, ані постанови ТЦК не склав.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду