Верховний Суд опублікував огляд справ, переданих на розгляд ВП ВС та об’єднаних палат касаційних судів

Верховний Суд розповів про справи, що були передані на розгляд ВП ВС та об’єднаних палат касаційних судів на підставі ухвал, внесених до ЄДРСР з 5 по 11 травня.

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Верховний Суд ознайомив зі справами, переданими на розгляд Великої Палати ВС та об’єднаних палат касаційних судів відповідно до ухвал про передачу, внесених до ЄДРСР з 5 по 11 травня.

Справи, передані на розгляд ВП ВС:

Ухвалою КГС ВС від 23 квітня 2025 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку КЦС ВС щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою фермерського господарства внаслідок розпаювання (приватизації) частини такої ділянки її членами.

Ухвалою КГС ВС від 29 квітня 2025 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу від висновку КЦС ВС про те, що ефективним способом захисту права держави на земельну ділянку історико-культурного призначення, на якій розташована пам’ятка археології, є негаторний позов.

Ухвалою КЦС ВС від 30 квітня 2025 року на розгляд ВП ВС передано справу для відступу (шляхом конкретизації) від висновку ВП ВС щодо початку перебігу строку дії договору оренди відповідно до Закону України «Про оренду землі» (зі змінами, внесеними Законом України від 5 грудня 2019 року № 340-IX, що набрав чинності 16 січня 2020 року).

Справа, передана на розгляд ОП КГС ВС:

Ухвалою КГС ВС від 23 квітня 2025 року на розгляд ОП КГС ВС передано справу для відступу від висновку КГС ВС про те, що належним способом захисту прав постачальника в разі відмови покупця від отримання товару та несплати його вартості є зобов’язання покупця прийняти товар у натурі.

Справи, передані на розгляд ОП КЦС ВС:

Ухвалою КЦС ВС від 23 квітня 2025 року на розгляд ОП КЦС ВС передано справу для відступу від висновку КЦС ВС щодо зупинення провадження у справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування. Ухвалою КЦС ВС від 30 квітня 2025 року на розгляд ОП КЦС ВС передано справу для відступу від висновків КЦС ВС про те, що довідка військової частини про перебування військовослужбовця на військовій службі у цій частині під час дії воєнного стану, складена відповідно до чинної Інструкції з діловодства ЗСУ, не є належним або достатнім доказом для застосування п. 2 ч. 1 ст. 251 ЦПК України (зупинення провадження у справі в разі перебування сторони у складі ЗСУ).

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