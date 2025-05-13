За публічне ототожнення адвоката з клієнтом зможуть штрафувати — комітет рекомендував прийняти закон

Також у новій редакції буде викладено статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність адвоката.

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Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 12320 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності. Рекомендацію прийняти його в цілому як закон надав Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

Пропонується доповнити КУпАП статтею 185-16 «Порушення заборони ототожнення адвоката з клієнтом», якою передбачити відповідальність за публічне, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, цифрові платформи, соціальні мережі, інтернет-ресурси ототожнення особою адвоката з клієнтом, якому таким адвокатом надається професійна правнича допомога, вчинене без мети перешкодити виконанню адвокатом передбачених законом повноважень зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту.

Таке порушення каратиметься накладанням штрафу на громадян у розмірі від 3400 до 5100 грн, на посадових осіб – від 5100 до 6800 грн.

Повторне протягом року вчинення порушення каратиметься штрафом у розмірі від 10200 до 13600 грн.

Під ототожненням адвоката з клієнтом будуть розуміти будь-яку ідентифікацію (асоціацію, пов’язування) адвоката з клієнтом, з діяльністю чи вчинками його клієнта, що створює упереджене ставлення до адвоката, вказує на особисту причетність адвоката до справи клієнта, впливає на незалежний статус адвоката та/або чинить негативний тиск під час здійснення адвокатської діяльності, та/або порушує гарантії адвокатської діяльності, та/або перешкоджає реалізації прав адвоката, передбачених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Протоколи зможе складати голова ради адвокатів областей, міста Києва, а справи будуть розглядати місцеві суди.

Крім того, змінами до Кримінального кодексу викладається в новій редакції стаття 397 «Втручання в діяльність адвоката», відповідно до якої вважатимуться кримінально протиправними діяння незаконного перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та реалізації його повноважень.

Під час опрацювання законопроекту до другого читання було враховано поправки, якими виключено пропоновані зміни до КПК, а саме покладення на слідчих органів Державного бюро розслідувань повноважень із здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 397 – 400 КК. Відповідно досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 397 КК будуть здійснювати слідчі органів Національної поліції України.

Отже, стаття 397 КК буде викладена у наступній редакції.

Стаття 397. Втручання в діяльність адвоката

Незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, до їх окремих приміщень для здійснення представництва інтересів особи, якій таким адвокатом надається правнича допомога, незаконне перешкоджання зустрічі адвоката з особою, якій надається правнича допомога, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та виконанню його повноважень, визначених законами або іншими нормативно-правовими актами із здійснення захисту або представництва особи, - караються штрафом від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені шляхом втручання у будь-якій формі у конфіденційне спілкування між адвокатом (адвокатами) та особою, якій таким адвокатом (адвокатами) надається правнича допомога, у тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, фіксації змісту розмов, повідомлень та листування, незаконний огляд, копіювання, вилучення або розголошення зібраних, опрацьованих, підготовлених адвокатом матеріалів (документів), а також незаконний огляд, вилучення та копіювання інформації, яка міститься на технічних засобах і носіях інформації, якими адвокат користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, проникнення в житло (приміщення, місце роботи адвоката), проведення в них огляду, обшуку чи інших слідчих дій, проведення особистого обшуку адвоката, витребовування чи виїмка документів адвоката, а так само будь-які інші умисні дії, що призвели до доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та/або її розголошення, крім випадків, якщо такі дії вчиняються в порядку та у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, - караються штрафом від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк. Вплив у будь-якій формі, за винятком дій, передбачених статтями 398-400 цього Кодексу, на адвоката з метою перешкоджання виконанню ним визначених законом повноважень із здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі - карається штрафом від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від 700 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: Наталя Мамченко

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