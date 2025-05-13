За публичное отождествление адвоката с клиентом смогут штрафовать — комитет рекомендовал принять закон

Также в новой редакции будет изложена статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность адвоката.

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Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект 12320 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно обеспечения соблюдения гарантий адвокатской деятельности. Рекомендацию принять его в целом как закон предоставил Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Предлагается дополнить КоАП статьей 185-16 «Нарушение запрета отождествления адвоката с клиентом», которой предусмотреть ответственность за публичное, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, цифровые платформы, социальные сети, интернет-ресурсы отождествление лицом адвоката с клиентом, которому такой адвокат предоставляет профессиональную юридическую помощь, совершенное без цели воспрепятствовать выполнению адвокатом предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи клиенту.

Такое нарушение будет наказываться наложением штрафа на граждан в размере от 3400 до 5100 грн, на должностных лиц – от 5100 до 6800 грн.

Повторное в течение года совершение нарушения будет наказываться штрафом в размере от 10200 до 13600 грн.

Под отождествлением адвоката с клиентом будут пониматься любая идентификация (ассоциация, связывание) адвоката с клиентом, с деятельностью или поступками его клиента, что создает предвзятое отношение к адвокату, указывает на личную причастность адвоката к делу клиента, влияет на независимый статус адвоката и/или оказывает негативное давление во время осуществления адвокатской деятельности, и/или нарушает гарантии адвокатской деятельности, и/или препятствует реализации прав адвоката, предусмотренных Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Протоколы сможет составлять председатель совета адвокатов областей, города Киева, а дела будут рассматривать местные суды.

Кроме того, изменениями в Уголовный кодекс излагается в новой редакции статья 397 «Вмешательство в деятельность адвоката», согласно которой будут считаться уголовно противоправными деяния незаконного воспрепятствования прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования, другие предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, а также любое другое умышленное воспрепятствование осуществлению профессиональной деятельности адвоката и реализации его полномочий.

Во время доработки законопроекта ко второму чтению были учтены поправки, которыми исключены предложенные изменения в УПК, а именно возложение на следственные органы Государственного бюро расследований полномочий по осуществлению досудебного расследования уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 397 – 400 УК.

Соответственно, досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 397 УК, будут осуществлять следователи органов Национальной полиции Украины.

Итак, статья 397 УК будет изложена в следующей редакции.

Статья 397. Вмешательство в деятельность адвоката

Незаконное воспрепятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования, на предприятия, в учреждения, организации независимо от формы собственности, в их отдельные помещения для осуществления представительства интересов лица, которому такой адвокат предоставляет юридическую помощь, незаконное воспрепятствование встрече адвоката с лицом, которому предоставляется юридическая помощь, а также любое другое умышленное воспрепятствование осуществлению профессиональной деятельности адвоката и выполнению его полномочий, определенных законами или другими нормативно-правовыми актами по осуществлению защиты или представительства лица, – наказываются штрафом от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные путем вмешательства в любой форме в конфиденциальное общение между адвокатом (адвокатами) и лицом, которому такой адвокат (адвокаты) предоставляет юридическую помощь, в том числе путем прослушивания, перехвата, фиксации содержания разговоров, сообщений и переписки, незаконный осмотр, копирование, изъятие или разглашение собранных, обработанных, подготовленных адвокатом материалов (документов), а также незаконный осмотр, изъятие и копирование информации, содержащейся на технических средствах и носителях информации, которыми адвокат пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, проникновение в жилье (помещение, место работы адвоката), проведение в них осмотра, обыска или других следственных действий, проведение личного обыска адвоката, истребование или выемка документов адвоката, а также любые другие умышленные действия, приведшие к доступу третьих лиц к адвокатской тайне и/или ее разглашению, кроме случаев, если такие действия совершаются в порядке и в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, – наказываются штрафом от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок. Воздействие в любой форме, за исключением действий, предусмотренных статьями 398-400 настоящего Кодекса, на адвоката с целью воспрепятствования выполнению им определенных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи лицу – наказывается штрафом от 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок. Действия, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом от 700 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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