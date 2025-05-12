Верховный Суд опубликовал обзор дел, переданных на рассмотрение ОП ВС и объединенных палат кассационных судов

Верховный Суд ознакомил с делами, переданными на рассмотрение Большой Палаты ВС и объединённых палат кассационных судов в соответствии с постановлениями о передаче, внесёнными в ЕГРСР с 5 по 11 мая.
Дела, переданные на рассмотрение БП ВС:
Дело, переданное на рассмотрение ОП КХС ВС:
Постановлением КХС ВС от 23 апреля 2025 года на рассмотрение ОП КХС ВС передано дело для отступления от вывода КХС ВС о том, что надлежащим способом защиты прав поставщика в случае отказа покупателя от получения товара и неоплаты его стоимости является возложение на покупателя обязанности принять товар в натуре.
Дела, переданные на рассмотрение ОП КГС ВС:
Постановлением КГС ВС от 23 апреля 2025 года на рассмотрение ОП ГПС ВС передано дело для отступления от вывода КГС ВС относительно приостановления производства по делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования.
Постановлением КГС ВС от 30 апреля 2025 года на рассмотрение ОП ГПС ВС передано дело для отступления от выводов КГС ВС о том, что справка воинской части о пребывании военнослужащего на военной службе в этой части во время действия военного положения, составленная согласно действующей Инструкции по делопроизводству ВСУ, не является надлежащим или достаточным доказательством для применения п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины (приостановление производства по делу в случае нахождения стороны в составе ВСУ).
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