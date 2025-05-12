Верховный Суд опубликовал обзор дел, переданных на рассмотрение ОП ВС и объединенных палат кассационных судов

Верховный Суд рассказал о делах, переданных на рассмотрение БП ВС и объединенных палат кассационных судов на основании постановлений, внесенных в ЕГРСР с 5 по 11 мая.

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Верховный Суд ознакомил с делами, переданными на рассмотрение Большой Палаты ВС и объединённых палат кассационных судов в соответствии с постановлениями о передаче, внесёнными в ЕГРСР с 5 по 11 мая.

Дела, переданные на рассмотрение БП ВС:

Постановлением КХС ВС от 23 апреля 2025 года на рассмотрение БП ВС передано дело для отступления от вывода ГПС ВС относительно прекращения права постоянного пользования земельным участком фермерского хозяйства вследствие распаевки (приватизации) части такого участка его членами.

Постановлением КХС ВС от 29 апреля 2025 года на рассмотрение БП ВС передано дело для отступления от вывода ГПС ВС о том, что эффективным способом защиты права государства на земельный участок историко-культурного назначения, на котором расположена памятка археологии, является негаторный иск.

Постановлением КГС ВС от 30 апреля 2025 года на рассмотрение БП ВС передано дело для отступления (путём конкретизации) от вывода БП ВС относительно начала течения срока действия договора аренды согласно Закону Украины «Об аренде земли» (с изменениями, внесёнными Законом Украины от 5 декабря 2019 года № 340-IX, вступившими в силу 16 января 2020 года).

Дело, переданное на рассмотрение ОП КХС ВС:

Постановлением КХС ВС от 23 апреля 2025 года на рассмотрение ОП КХС ВС передано дело для отступления от вывода КХС ВС о том, что надлежащим способом защиты прав поставщика в случае отказа покупателя от получения товара и неоплаты его стоимости является возложение на покупателя обязанности принять товар в натуре.

Дела, переданные на рассмотрение ОП КГС ВС:

Постановлением КГС ВС от 23 апреля 2025 года на рассмотрение ОП ГПС ВС передано дело для отступления от вывода КГС ВС относительно приостановления производства по делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования.

Постановлением КГС ВС от 30 апреля 2025 года на рассмотрение ОП ГПС ВС передано дело для отступления от выводов КГС ВС о том, что справка воинской части о пребывании военнослужащего на военной службе в этой части во время действия военного положения, составленная согласно действующей Инструкции по делопроизводству ВСУ, не является надлежащим или достаточным доказательством для применения п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины (приостановление производства по делу в случае нахождения стороны в составе ВСУ).

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